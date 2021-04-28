特斯拉上季財報表現平淡，投資人屏息聯準會貨幣政策會議聲明出爐，美股隔夜近持平，台股今日在台積電(2330)氣虛面臨600元保衛戰下，多方士氣渙散，拖累指數震盪走低，一度大跌近百點失守17500點、下探17497.74點，盤面上由航運股陽明(2609)、華航(2610)及面板三虎友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)扮演撐盤要角，輔以台玻(1802)領軍的玻陶股及華新(1605)掌舵的電纜股強勢大漲撐人氣，終場加權指數下跌28.37點為17567.53點，力守五日線，成交值達5064.77億元，衝上台股史上第二大。今日外資(不含外資自營商)買超60.0488億元，投信賣超7.0835億元，自營商買超10.6049億元，三大法人買超63.57億元。

盤面聚焦今日召開法說會的電子龍頭股聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光(3711)表現，聯發科(2454)強踞千元大關，激勵IC設計族群智原(3035)、太欣(5302)、合邦(6103)、矽創(8016)盤中亮燈漲停，譜瑞-KY(4966)、金麗科(3228)、鈺創(5351)、富鼎(8261)、力旺(3529)等跟進強彈；聯電(2303)在買盤陷入觀望下小跌約1%守在60元，台積電(2330)下跌8元挺住600關；日月光投控(3711)法說前獲外資喊上136元，激勵盤中放量大漲5%，衝上天價124元，領漲封測族群京元電(2449)、欣銓(3264)跟進走揚；面板雙虎友達(2409)、群創(3481)大復活，投顧改採本益比評價，賦予42、40元的新天價，今日股價雙雙高飛大漲，彩晶(6116)更是亮燈漲停，三虎同步改寫10年高價，表現超猛！

傳產股呈現輪動熱度依舊不減！華新(1605)為反映國際鎳價上漲，調漲5月不鏽鋼各系列盤元產品每公噸售價新台幣2,000～5,000元，激勵股價連飆3根漲停、衝上30元近20年高點，帶動電纜股大山(1615)及榮星(1617)強鎖漲停，大亞(1609)、華榮(1608)、億泰(1616)無懼遭列警示股聯袂強彈。全球原物料飆風未停，市場短多資金再度轉往玻陶股駐足，在龍頭股台玻(1802)率先奔上漲停鎖在32.85元後，帶動冠軍(1806)、中釉(1809)、和成(1810)全部亮燈鎖漲停，玻陶類指大漲逾9%，盤面上最亮眼。食品股不遑多讓，大統益(1232)、福壽(1219)、福懋油(1225)、台榮(1220)、愛之味(1217)全數鎖漲停，推升食品類指逆揚逾2%，買氣紅不讓。

外資熱錢持續湧入，連5日買超台股達470.74億元，短線仍以震盪偏多格局看待，在5日線不破下，台股仍屬創高階段不變。5日RSI為76.73，10日RSI為74.77，9日K值為90.55，9日D值為88.78，20日乖離率為3.16。台股今日開高震盪翻黑，盤中一度上攻至17628.81點，但未突破前一日新高紀錄，10點過後指數一路下殺至17497.74點，盤面上以面板及航運、電纜、玻陶股表現搶眼，彩晶、華新、台玻、冠軍都亮燈漲停。短線上市電子股成交比重仍難以回到6成之上，預期台股將持續高檔震盪。操作仍以選股偏多為主，原物料相關仍為盤面焦點，股市乖離較大、當沖盛行，技術面上風險需要嚴加提防，在題材上，法說會及台幣升值下的資產股等，後續也可以留意。

分析師表示，台股本波段除散戶、中實戶資金勇於進場外，內資投信及八大公股行庫等三方資金撐起台股多頭的一片天。展望後市，維持台股挑戰萬八的看法，傳產漲勢仍不容小覷，但台股主流仍是電子股，建議持股強勢股搭乘多頭列車。目前台股不論上市櫃公司中的電子、傳產及金融類股基本面均亮麗，搭配台幣升值、全球貨幣寬鬆，指數仍迭創新高；雖然台股有過熱風險疑慮，但目前仍無敗象，建議在反轉訊號出現前選股不選市，短線上可以10日均線為支撐，並留意後續價量能否同步上揚，較有利多頭格局延續，挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、生技、運輸、原物料等族群。

(時報資訊)