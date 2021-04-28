儘管存在新冠疫情和監管風險，但中國企業前往美國上市的浪潮仍然高漲，並推動美國IPO市場經歷20來最繁忙的一季。根據大陸財聯社引述紐約證券交易所中國區首席代表楊旭28日表示，今年約有60家中國公司計畫在美國上市。

目前，中國幾家規模最大的互聯網初創企業IPO專案仍在進行中，其中包括抖音母公司的字節跳動與滴滴出行。

楊旭表示，投資者對高估值中國公司可能會持「支持態度」，但同時「更有選擇性」。她說在今年赴美上市的中國企業中，投資者最感興趣的領域是TMT（Technology、Media、Telecom）領域，其次是消費品牌和商業服務領域。

楊旭說，從與企業的互動來看，覺得他們（在上市方面）不想錯失時機。同時指出疫情不確定性，以及未來可能收緊的長期貨幣政策將減少資金的可用性。

另據安永數據顯示，今年第1季是2000年以來美國IPO最繁忙的一季。儘管存在新冠疫情、中美關係緊張等干擾因素，但今年第1季在美國上市的36家外國公司中，有一半來自大中華區。

(旺報 )