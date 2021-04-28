遠傳電信積極開發行動電話身分認證技術，去年COVID-19疫情仍嚴峻的時刻，快速推出口罩實名認證服務，今年更與財政部及臺灣網路認證股份有限公司（TWCA）合作，推出全新行動電話身分認證服務，手機就能報稅。

財政部財政資訊中心主任張文熙指出，今年申報109年度綜所稅將有兩項新亮點，透過與電信業者合作，包含首創行動門號身分認證登入，並開放手機報稅。4月28日起只要是本國納稅義務人親自申辦的月租型門號，就可以在報稅時以4G或5G行動網路連線進行個人身分認證，民眾報稅將較以往更簡便、快速。

遠傳電信行動金融暨媒體業務處副總經理鄧愛櫻表示，行動身份認證技術應用場景越來越多元，今年使用遠傳電信門號報稅，不再需要讀卡機與自然人憑證，可節省用戶寶貴的時間，用戶同時搭配手邊回饋最多的銀行信用卡繳稅，將是今年最聰明的繳稅組合方式。

遠傳表示，該公司長期耕耘行動金融創新服務，《遠傳friDay理財+》APP已納入用戶生活繳費、手機發票對獎、銀行帳務整合、eTag儲值等生活理財服務，是台灣唯一跨足開放金融的電信業者。

報稅季到來，翻箱倒櫃找讀卡機報稅已經落伍了。遠傳電信28日宣布，將行動電話身分認證應用場景再擴大，遠傳月租型用戶無須準備讀卡機與自然人憑證，即可在個人電腦或手機使用遠傳門號進行報稅身分認證。

為鼓勵用戶使用新穎的手機理財服務，《遠傳friDay理財+》APP會員於5月31日之前，使用行動電話身分認證功能進行報稅，即可參加iPhone 12抽獎活動（獎項1名），4月30日前早鳥報稅加碼再抽遠百禮券100元（獎項30名）。

(工商 )