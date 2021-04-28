活動現場也安排種玉米的DIY活動，讓長輩動動手部肌肉。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

為讓家庭照顧者能獲得喘息空間，大千慈善事業基金會與苗栗在地店家青年農民「David House咖啡屋」及「禾心無毒草莓園」共同舉辦「家庭照顧者X苗栗青農 讓心喘息採果樂」活動，邀請家庭照顧者及被照顧者一同走出戶外，享受採草莓、喝咖啡、吃美食、聽音樂的悠閒，希望透過活動讓他們放鬆身心，也看見苗栗青農對食材的用心。

大千慈善事業基金會董事長徐千剛表示，家庭照顧者每日面對沉重的壓力及辛勞，緊繃的情緒若無適度放鬆，對於身心都是很大的傷害，因此大千基金會配合政府長照2.0政策，與縣府長照中心積極合作，提供民眾各項家庭照顧者支持服務項目，包括：諮詢服務、照顧技巧訓練及指導、情緒支持(紓壓活動、團體支持活動、心理協談、電話及家訪關懷)，希望可以為他們減輕負擔、紓解照顧壓力。這次活動特別與苗栗在地店家青農合作，除了讓家庭照顧者與被照顧者到戶外享受自然，也可以透過青農們的介紹，了解食材與大自然的相輔相成、友善環境、產地到餐桌的距離、及食安問題的重要性。

為應許多坐輪椅的長輩和家人出遊採草莓，卻因一般草莓園走道狹小無法容納輪椅，長輩只能在旁邊觀看卻無法親自參與，因此禾心無毒草莓園有特別規劃寬敞的走道，讓輪椅可以順利進出，貼心的設計讓活動現場行動不便的長輩紛紛讚許，直呼「終於可以採草莓了！」。

(中時 )