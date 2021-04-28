Foodpanda、UberEats外送平台接連砍薪，造成外送員收入銳減，甚至有人月薪達不到勞基法基本時薪。100多位外送員籌組台中外送平合服務產業工會，28日舉辦成立大會，並投票選出首屆理監事、理事長以監事主席，宣示匯集更多夥伴力量，一起為外送產業的未來奮鬥。

在3月中旬起，外送員與餐廳為了改善種種的不合理，匯集眾人力量籌組台中外送平台服務產業工會，在台中直轄市總工會全力輔導下，28日於豐原舉辦成立大會，有100多人加入。

外送員不願遭平台不平等對待，聯合組成台中外送平合服務產業工會。（王文吉攝）

籌備會主任委員李建明表示，外送平台無限制壓榨餐廳，並同時降低外送員收入，對產業前景極為不利。呼籲應制定外送產業專法，並將餐廳抽成上限以及外送員每趟收入的下限納入政府管制，由工會與業者以公平公開的協商機制議定，報主管機關核定，方能根除紛擾。

籌備委員黃俊維表示，自己原是平凡的勞工，因際會下踏上外送產業，看到許多夥伴為了家庭、夢想每天努力不懈工作。然而現在外送平台制度說變就變，許多夥伴不知所措，籌組工會就是要透過工會力量，促使政府制定專法，替從業人員爭取應有的權益與保障。

台中直轄市總工會理事長花錦忠指出，樂見勞工夥伴站出來爭取自身權益，外送產業照顧大家餐飲需求，近年擴大到雜貨訂購，與大家生活息息相關，已經成為不可分割的一都分，外送員與餐飲工作者的權益必須被看見。

台中市外送平台服務產業工會籌備會指出，Foodpanda於台中、彰化、南投等地區3月1日片面調降薪資，外送員於3月12日首度串聯近百外送員發起不合作運動，但Foodpanda外送平台對此仍無動於衷，甚至將砍薪新制擴大到全國各地，讓全國外送員一齊受害。

無獨有偶的，UberEats也在4月12日在全國實施砍薪新制，波及在台中工作的外送員，兩大平台聯合行為，讓靠外送維生的夥伴，受到嚴重的損害，收入甚至達不到勞基法基本時薪。

台中市外送平台服務產業工會籌備會表示，長期以來，外送平台抽取高額平台費用，還強迫外送餐廳必須配合接受利用平台訂餐的外帶自取服務，外送平台甚至還針對外帶自取訂單強迫店家參與優惠折扣，導致原本應屬於餐廳自有的客源，被外送平台以不合理的優惠價格吸引下，形成自己被合作的熊貓平台搶生意的窘境，不但抽成價格沒有減免，而且折扣還得自行吸收利潤全失，店家怨聲載道。

(中時 )