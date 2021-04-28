今天確診的70多歲台男（案1112）為先前確診的境外移入個案（案1068）的弟弟，當案1068在居檢期間跌倒時，曾經前往住處協助，於今日確診。針對男子是否違反了居檢規定，中央流行疫情指揮中心表示會請地方衛生局去了解個案有無違規，不過指揮官陳時中表示，家人間發生危難，相互扶持是難免的，但建議最好還是先通知衛生局比較妥當。

案1106為70歲女性，與案1068為夫妻關係，兩人曾一起去加拿大探親，後來相繼確診。而今日新增確診的70多歲男性為案1112為案1068的弟弟。

陳時中指出，案1112曾在案1068居家檢疫期間，前往住處協助處理跌倒事宜，另外也曾協助案1106送餐，但指揮中心發言人莊人祥指出，案1102未被列入居家隔離，是在案1106疫調時才發現，因此進行採檢。

對於案1112有無違反居家檢疫規定，陳時中表示，送餐部分肯定沒有，至於協助跌倒的家人則還要再調查，但他也坦言，家人間互相扶持很難去阻止，不過應該事先通報，將來會將此案例列入指引中，供地方衛生局做依循。

(中時 )