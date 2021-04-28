作為當下年輕人喜愛的線下娛樂方式之一，「LARP劇本殺」（邏輯推理桌遊）近兩年發展迅速。有數據顯示，2017年大陸劇本殺註冊店家數量破千，2019年大陸的線下門店已經飆升到1.2萬家。2020年新註冊相關桌遊店家數量3196家，達到新高。而早在2019年，劇本殺市場規模就已達到100億元人民幣，是2018年的2倍。

據了解，劇本殺源於歐美國家一個非常流行的派對遊戲謀殺之謎，用劇本虛擬出一場謀殺故事，玩家根據演繹和推理破解案件過程，找出兇手。玩家根據劇本選擇不同角色，已知自己視角的故事，其他玩家的故事需要根據搜證案發現場的證據和彼此的溝通交流去探索。

《每日經濟新聞》指出，最近兩年，無論在一線城市，還是四線小城，一款名叫「劇本殺」的遊戲興起，由於劇本殺的推理性、懸疑性可以滿足玩家的表演欲，還可以滿足「偵探」玩家的推理愛好，因此備受消費者歡迎。

數據顯示，2017年大陸劇本殺註冊店家數量破千，2019年全國的線下門店已經飆升到1.2萬家。2020年新註冊相關桌遊店家數量3196家，達到新高。而早在2019年，劇本殺市場規模就已達到100億元，是2018年的2倍。

報導稱，除了線下開店，劇本殺在線上平台同樣火爆。此前，有線上劇本殺APP僅在春節假期，總用戶就增長20~30％。也有劇本殺互聯網公司負責人表示，疫情期間，App用戶數猛增800萬，伺服器一度滿載。

艾媒諮詢數據顯示，劇本殺關注用戶不僅分布在大陸的東部沿海和東南地區，還分布在東北及西北、西南地區，劇本殺在全大陸範圍內興起。不過，從大陸劇本殺線下門店分布來看，經濟發達、人口基數大、消費能力強的上海、北京擁有數量最高。

(中時 )