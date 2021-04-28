台灣IC設計大廠聯發科今(28)日舉行法說，並公布2021年第一季財報，受惠於全面產品線需求強勁，合併營收達1,080.33 億元新台幣，年增77.5%，毛利率、營益率與稅後淨利率三率三升，稅後淨利年增達347%，每股盈餘16.21元，為去年前3季總和。

聯發科終於在上周站穩千金地位，亞系外資也把目標價從1,200元拉高到1,500元，為目前外資圈最高，並在26日超越鴻海，重回台股市值第二高。

聯發科2021年第一季合併營收達1,080.33 億元，季增 12.1%、年增 77.5%；毛利率 44.9%，季增0.4 個百分點、年增 1.8 個百分點，營益率18.7%，季增 2.8 個百分點、年增 9.2 個百分點；稅後純益 257.72 億元，季增 73.4%、年增 347%；稅後淨利率 23.9%，季增 8.4 個百分點、年增 14.4 個百分點，每股稅後純益 16.21 元。

聯發科表示，營收提高主要是受惠因 5G 智慧型手機與 WiFi 6 市佔率增加與各類消費性電子如 Chromebook、物聯網產品與電視等銷售提升，讓聯發科在2021年首季營收就突破財測的千億元門檻。本季毛利率較前季及去年同期增加，主要因較佳的產品組合。

聯發科指出，本季營業外淨利益為新台幣 88.78 億元，佔營業收入 8.2%，主要來自利息、股利收入以及處分廈門星宸科技股權而認列的一次性處分利益。

(中時新聞網)