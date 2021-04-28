致伸(4915)今舉行法說會，首季營收171.6億元，年成長27%，創第一季歷史新高(年成長幅度優於預期)，毛利率為12.5%，營業淨利率為3.5%，呈現雙率雙升，稅前淨利年成長139%，營業淨利為5.92億元，每股盈餘為1.13元，創第一季歷史新高。首季權益報酬率為3.2%，負債佔資產比率為69.7%。今年泰國廠占整體營收比達10~15%，中長期占比為25%。

今年首季致伸營收以電腦和電競營收成長比最高；聲學方面首季以美元計，年增仍為雙位數，聲學主要受惠家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚帶動營收與新案出貨，聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，獲利較去年明顯改善。

展望第二季，公司預期營收為正的年成長率，季成長率幅度可能稍受零組件缺貨影響，整體毛利率與營業利益率預期將較去年第二季顯著改善 。在產品面：一、受惠因疫情居家辦公，電腦、電競與消費產品需求，年成長比率預期仍為雙位數。二、汽車電子需求續旺(汽車ADAS感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)，但手機相機模組營收與佔整體視覺營收影像比率下降。三、家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，專業高階音響新案出貨，帶動季營收微幅成長。

致伸持續分散產能，泰國自建廠預計第四季底進駐，約在11月左右將成中國外最大製造基地，泰國營收占比去年約5%，今年可望拉高到10~15%。致伸今年配息率達7成，今年配3元現金股利。今年資本支出略降至15~16億元。

(時報資訊)