28日，亞洲開發銀行（ADB）根據該區域新冠疫苗接種率，與全球出口需求強勁表現，上調2021年，亞洲發展中國家經濟成長(GDP)預估值。

不過，ADB也提出警示，新冠病毒若再次大幅擴張，將嚴重威脅到上列地區的景氣復甦。ADB認為，中國大陸與印度將會扮演領頭羊角色，激勵從太平洋的庫克群島(Cook Islands)，一直到中亞哈薩克(Kazakhstan)地區的經濟發展。

總部位於菲律賓的ADB，現在預估2021年這些亞洲發展國家會看見7.3％經濟成長，比2020年12月的預測值6.8％，還要來得樂觀。

不過，這些國家的經濟表現，將不是齊頭式的成長。因為有些區域礙於新冠疫苗數量不夠，以及新變種病毒株迫害下，景氣狀況可能會差很多。

同時，太平洋與重度依賴旅遊的經濟體，要看到景氣明顯復甦還要等一等。相反地，若是自己區域的疫情控制得宜，加上出口暢旺的話，經濟成長就可以期待。

至三月底，亞洲發展中國家內，新冠疫苗接種率大概是5.2%，其中以中國大陸，印度，印尼以及孟加拉的動作比較快，至於全球疫苗接種率，約在8%左右。

ADB指出，印度在2020年經濟衰退8%之後，2021年可見11%成長。至於中國大陸，2020年僅成長2.3%，2021年GDP應該也有8.1%。連2020年景氣表現最差，負成長9.6%的菲律賓，2021年也有成長4.5%的水準。

至於緬甸因國內情勢動盪，2021年的GDP大概要衰退9.8%。

(時報資訊)