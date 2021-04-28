聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，單季每股賺16.21元，獲利歷史新高，毛利率也拉升到44.9%。

聯發科第一季合併營收為1080.33億元，季增加12.1%，年增加77.5%，單季合併毛利率為44.9%，較前季增加0.4個百分點，較去年同期增加1.8個百分點，單季合併營業利益為201.98億元，較前季增加31.4%，較去年同期增加248.1%，單季合併本期淨利為257.77億元，每股盈餘為16.21元。

聯發科第一季合併營收為1080.33億元，季增加12.1%、年增加77.5%，季營收較前季增加，主要因5G智慧型手機市佔率增加，單季營收較去年同期增加，主要因5G智慧型手機與WiFi 6市佔率增加與各類消費性電子如Chromebook、物聯網產品與電視等銷售提升。

聯發科第一季營業毛利為485.2億元，季增加13.2%，年增加84.9%，單季毛利率為44.9%，較前季增加0.4個百分點，較去年同期增加1.8個百分點，單季毛利率較前季及去年同期增加，主要因較佳的產品組合。

(時報資訊)