博弈設備廠廣錠(6441)旗下特瑞斯海事技術服務宣布，昨（27）日與丹麥商凱得（K2 Management, K2M）簽署台電離岸風電二期海事工程合作協議，未來雙方共同合作台電離岸風場二期的海上變電站、海纜設計與管理服務，共同推動台灣綠能技術產業發展。

廣錠去年10月與新加坡海上石油天然氣工程公司Teras Offshore合資成立特瑞斯，目前廣錠持股52.8％，打造台灣首家本土離岸風電海事工程公司，並在今年2月取得連接器大廠正崴集團旗下富崴能源的台電離岸風電二期海事工程項目。

2007年成立的K2M為全球著名再生能源技術服務顧問公司，至今已在全球15國設立辦公室，於5大洲超過50國提供相關技術服務、參與超過330個離岸風場專案。K2M於2013年來台設立分公司，協助上緯新能源投入台灣首座離岸風場專案，於2019年完工商轉。

特瑞斯董事長廖良彬表示，K2M在離岸風電擁有卓越聲譽及實務經驗，成功為上緯新能源、海龍離岸風場項目提供專業服務。此次聯手K2M，結合台灣、新加坡及丹麥三方實務經驗，可望帶動台灣海事工程產業技術升級，如期如質完成台電離岸二期風電海事工程。

K2M台灣區負責人徐瑋克表示，很榮幸與特瑞斯結合新加坡Teras Offshore擁有海事工程專業基礎的專案團隊合作，共同為富崴能源台電離岸風電二期海事工程，提供最適合台灣的技術服務。

海事工程占離岸風場開發經費超過30％，台灣目前規畫2026～2030年開發5GW離岸風場，開發經費逾6500億元、海事工程市場逾2000億元。特瑞斯擁有在地、語言、技術成本等優勢，大幅降低開發商界面風險，將繼續提供具競爭力的服務。

(時報資訊)