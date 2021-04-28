高雄郭姓女子曾患有精神官能症，且領有身心障礙手冊，去（2020）年她騎著機車出門時，將車輛停於殘障機車停車格，卻被警方開罰1200元紅單，郭女不服提出行政訴訟，但法官認為郭女騎乘普通機車，並沒有合法改裝成殘障車輛，不能停於殘障車位，因此駁回郭女訴訟，仍須如期繳納罰緩，可上訴。

判決指出，郭女於2020年4月15日下午2時許騎乘機車出門，並將車輛停在鳥松區正修路上的身心障礙專用停車位，員警巡邏經過該處，發現郭女的普通機車並沒有合法改裝輔助輪，卻違法停放於殘障車格，便依違反道交規定將機車拖吊並開罰1200元。

郭女領到罰單後相當不滿，因此提出行政訴訟，強調自己在學生時期因為罹患精神官能症辦理休學就醫，無法正常就業，對社會常規及法律規定所知不多且判斷能力不足，以為持有身心障礙手冊，就可以停在身心障礙專用車位，請求法官撤銷罰單。

高雄地院法官認為，依據《身心障礙者專用停車位設置辦法》規定，沒有經過監理單位檢驗合格的特製機車，不得使用身心障礙者專用機車停車位，所以就算郭女有身心障礙身分，但他停放在殘障車位的機車並沒有經過合法改裝，就屬於違法行為，因此駁回郭女訴訟，全案仍可上訴。

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(中時 )