元大銀行十全分行在地經營已超過26年，屬早期進駐之金融機構，看好高雄新火車站都更區，近日喬遷至三民區十全一路及吉林街交叉路口，規劃近300坪的營業服務空間，提供在地客戶更舒適及全面的金融服務體驗。

喬遷新址緊鄰，附近有高雄醫學院商圈、熱河夜市及吉林街商圈，生活機能完善，且配合政府目前所規劃的長照社區，不斷吸引人口流入，持續擁有絕佳的金融發展潛力。

元大銀行今（110）年3月再次獲得財訊財富管理大獎「最佳服務」、「最佳理專團隊」及「最佳數位金融」三項殊榮，顯示元大銀行於金融領域的長期耕耘，深獲客戶及社會認同。

另也結合集團優勢，透過專業理財團隊，給予基金、債券、保險等客製化理財規劃，協助客戶達成累積資產的目標，並依據客戶需求，提供房貸、信貸及信用卡等完整之消費金融商品服務。

元大銀行十全分行為提供民眾更精緻卓越的優質服務，持續以存款、理財、消金等業務作為發展主軸，亦爭取鄰近公司戶與商家之存款及薪轉業務，深化在地化基礎。

十全分行亦將不定期舉辦理財講座及品味生活等活動，強化客戶體驗，期能深耕在地，讓鄰近的商家與家庭，皆能感受與時俱進、全方位的金融理財服務。

為慶祝喬遷，元大銀行十全分行將於110年4月28日舉辦精彩的喬遷慶祝活動，民眾蒞臨分行即可獲得來行禮乙份，數量有限，送完為止。此外還舉辦「牛轉新運迎新禮」活動，即日起至110年5月13日止，只要完成活動指定任務，就有機會獲得新戶好禮。

(中時 )