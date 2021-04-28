涉及2014年9月信義夜店殺警案的許淳凱，當時因持紅龍柱重擊信義分局偵查佐薛貞國，遭判決有期徒刑13年定讞，是所有被告中判刑最重，許嫌因遲未到案服刑，2019年10月16日遭台北地檢署發布通緝，經台北市警察局、刑事局及航警局共組專案小組，與馬來西亞警方合作，本月1日成功在馬國將許嫌緝獲到案，28日下午將自馬國押回台灣歸案。

警方調查，許嫌先偷渡至大陸，再潛逃至馬來西亞，專案小組透過駐外聯絡官通報馬國警察協緝，經數月的追緝，4月1日在吉隆坡市區一處民宅內將許嫌緝捕到案，許嫌供稱，在馬國都是靠在博弈網站工作維生。

刑事局今日派員搭乘班機前往馬國押解許嫌，將於17時30分抵達桃園國際機場，後續由專案小組共同解送至北檢歸案。

警方表示，馬來西亞警方在這次行動中動員大量警力，並協助後續遣返事宜，去年在馬來西亞警方的協助下，共計緝獲6名詐欺、毒品通緝犯並遣送回國，未來將持續與友好國家警方共同合作，打擊跨國犯罪。

(中時 )