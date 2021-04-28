華航機師染疫風暴再擴大，指揮中心今公布新增3例本土個案，其中案1113是華航專案採檢中昨公布血清抗體陽性機師的同住家人，陳時中今天證實，案1113為新北市林口康橋國際學校國小五年級學童，並表示將會對同班級學生及親密接觸者做篩檢。

指揮中心表示，案1113為本國籍10多歲男性，是華航專案採檢被驗出血清抗體陽性機師的同住家人，近期無出國史，也沒有相關症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診。

指揮官陳時中在記者會上透露，案1113為林口康橋國際學校國小五年級男童，有記者認為學生在學校接觸的人相當廣泛，同班有多少人要採檢，後續是否會有相關作業時，陳時中則回應，今早新北市政府已出面說明，林口康橋全校改採遠距教學到5月5日，相關的作業都在進行，也在調查親密的接觸者，請他們做採檢。

另外，陳時中也補充說，理解學校會擔憂，我們也沒有強制要停課，但是他們要個別停課我們也給予尊重。

(中時新聞網)