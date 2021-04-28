中埔國小端仍正常上學，下午有學生家長到校接小朋友。(蔡依珍攝)

7旬老翁因曾在家人（案1068、案1106）去加拿大探親返台後，前往探病和送餐染疫，28日確診，老翁每周三固定到中埔國小樂齡學習手機課，該手機課今仍「上好上滿」，但學員上課獲悉都憂心忡忡，陳姓婦人直呼：「怕死了！」大家都議論紛紛不知確診者是誰，也質疑防疫慢半拍，老師也宣布下周停課一周，有狀況會再公布。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今公布確診者足跡，其中案1112的7旬老翁曾在21日早上9點至11點半、下午13點到桃園區中埔國小學樂齡課程。

中埔國小校長黃慶宗表示，樂齡教室與一般學童上課教室不同，校園也有區隔，雖然共用大門進出，但應影響不大，校方仍採高規格防疫，今下午桃園市環保局也將入校消毒。

「現在才說，真的莫名其妙！」陳姓婦人今下午正好到樂齡中心上手機課，她說每周三下午1點到3點上課，總共12堂課，今天是第8堂，大家上課上到一半才獲悉，都議論紛紛，坦言真的很慌張，但也只能走一步算一步，返家會做好自主健康管理。

「怎麼會降臨到我們身上！」另名吳姓婦人則說，班上約有30餘人，平常人太多都認真上課練習，來自各方也不會互相聊天，不清楚是哪位同學確診，老師說下周休息一周，她也有上其他課程，則待校方再公布。

國小端仍正常上學，下午有4年級學生家長到校接小朋友，仍不知道學校有確診足跡，獲悉後坦言很擔心，也頻頻追問孩子會不會停課、要不要隔離？「雖然是樂齡中心也是同走廊啊！剛好小孩美術課教室在樂齡教室旁邊啊！」會提醒孩子戴好口罩勤洗手，做好防護。

(中時 )