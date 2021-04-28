牛肚等動物內臟是火鍋常備的食材，但近日卻傳出大陸浙江有不肖業者，竟在該些食物加工過程中使用甲醛等有毒有害物質。近日，杭州市警方搗破7個非法團夥，查獲2噸加工動物內臟。

香港《東網》報導，今年以來，杭州市公安局環食藥部門聯同市場監管部門在打擊走私凍肉工作期間，發現當地部分不法批發商販為牟取利益，使用甲醛、吊白塊等工業用漂白劑浸泡牛肚等，以增加重量和漂白。這些動物內臟加工後，會在市內餘杭、蕭山及下沙等地的農貿集散市場出售。經抽樣檢測，上述動物內臟均驗出國家明令禁止的添加成分。

杭州警方隨即成立專案組深入調查，發現這些違法犯罪團夥組織嚴密、分工明確，從原材料採購、浸泡加工，到批發銷售各個環節均有專人負責。疑犯在德清、余杭、蕭山等地的隱蔽農居設置工場，解凍和燉煮事先購入的急凍動物內臟，再進行加工然後出售。

從杭州市公安局獲悉，專案人員近日採取查緝行動，共破獲7個非法加工和倉存點，當場繳獲一批用於加工的甲醛等非食用物質，行動中逮獲27人，當中18人被依法拘留。目前案件仍在進一步調查中，涉案食品均已下架封存，涉案食品經營單位正接受調查處理。警方相信，這次行動已斬斷一條生產、銷售非法加工動物內臟的黑色產業鏈。

(中時 )