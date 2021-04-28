台南市政府農業局辦理「百花齊放、驚豔府城」花海計畫，還農特產品行銷活動，希望促進地方經濟繁榮。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府農業局配合2021年一期作停灌，在下營、官田、後壁、東山等停灌田區辦理花海計畫，運用符合標準的處理後畜牧場放流水澆灌景觀作物，種植波斯菊、百日草及向日葵等花卉合計63公頃，營造花海景點，還將在5月各周末結合農特產市集，希望吸引遊客到訪。

市長黃偉哲表示，市府將於5月舉辦一系列花海饗宴農特產品行銷活動，歡迎全台各地民眾攜家帶眷前來台南走遊，享受田園樂活，賞花及品嘗當地特色農特產，並參加農產DIY體驗活動學習農業知識。

5月的系列活動，分別有：5月9日母親節當天於下營區茅港尾觀音寺，辦理古官道小農市集活動；5月15日於官田區省道台1線旁力麗家具花海田區，辦理「米香四溢 花現官田」活動。5月16日將於後壁區粕面宋江公園，辦理「食在花囍-食農稻作體驗」；5月22日於東山區東山路外停車場旁（第二文教用地）廣場，辦理「賞花喝咖啡－東山咖啡嘉年華」。

農業局長謝耀清強調，辦理「百花齊放、驚豔府城」花海計畫，能提高水資源利用、提升農田地力，搭配農特產品行銷活動，藉由花海景觀結合農遊體驗，希望能夠吸引觀光旅遊人潮，並串連附近農業旅遊與農產品販售點，整合運用生態資源，帶動農業文化產業發展與農業休閒活動，進一步促進地方經濟繁榮，增加農民的收益。

(中時 )