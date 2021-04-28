國小退休校長李榮善經營的「夫子自然農園」獲農委會110年度產銷履歷食農教育場域績優單位肯定，太保市農會總幹事黃麗貞特地前往致賀。（呂妍庭攝）

懷抱農夫夢的國小退休校長李榮善，5年前和同是校長退休的太太吳珠羽購地種火龍果，堅持友善大地，不用化學農藥，以草生栽培種紅龍果，2019年獲產銷履歷認證，作育英才大半輩子，李榮善更把果園變食農教育場域，透過知識傳承和採果體驗，讓學校師生、社區民眾了解無毒農業產製過程，如此用心讓「夫子自然農園」獲農委會110年度產銷履歷食農教育前10大績優單位。

李榮善退休前就在太保購入農地，為從農做準備，為何會栽種紅龍果？李榮善說，紅龍果糖分以葡萄糖為主易吸收，且富含甜菜紅素，有抗氧化功效，還能增加腸胃蠕動，營養價值高，加上自己愛吃，所以投入心力栽種。

李榮善不使用化學農藥，採用天然方式防疫病蟲害，並利用大自然廢棄食材，自製環保酵素液肥、微生物菌肥，除以草生栽培增進土壤有機質，也會定期檢測土壤肥力，適時適量施肥，以降低對環境的影響，現在「夫子自然農園」內有蜜蜂、褐蝗，甚至有相當罕見的食蚜虻，生物多樣性豐富，連植物醫學系的學者都驚訝不已。

李榮善更把夫子農園規畫成食農教育場域，讓師生到農園學習產銷履歷及田間管理知識，進一步認識產銷履歷核心價值，李榮善也深入社區，和阿公、阿嬤切磋農業知識、技術，並與在地果農成立太保市果樹產銷班第一班，與果農們相互提攜、成長。

太保市農會總幹事黃麗貞說，農會輔導夫子自然農園，看到農園在李榮善夫妻的努力下，生產出品質優良的紅龍果深受消費者喜愛，尤其夫妻倆努力達到經濟效益又兼顧消費大眾健康，維持田間生態平衡並樂於分享經驗，相當符合產銷履歷食農教育場域核心價值。

黃麗貞說，李榮善透過教育專長設計食農教育體驗，成為全國產銷履歷食農教育場域前10名績優單位，絕對是實至名歸。

國小退休校長李榮善經營的「夫子自然農園」獲農委會110年度產銷履歷食農教育場域績優單位肯定。（李榮善提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國小退休校長李榮善經營的「夫子自然農園」獲農委會110年度產銷履歷食農教育場域績優單位肯定。（李榮善提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國小退休校長李榮善經營的「夫子自然農園」導入食農教育。（李榮善提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國小退休校長李榮善經營的「夫子自然農園」導入食農教育。（李榮善提供∕呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )