低劑量電腦斷層(LDCT)較傳統電腦斷層(CT)可於早期更有效發現肺癌，但專家擔憂，若放寬「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施打或使用管理辦法」讓低劑量電腦斷層檢查下放診所層級，恐讓民眾過度診斷治療，而非過去高風險族群才做低劑量電腦斷層篩檢；衛福部次長石崇良表示，首先將訂出相關指引，現階段仍在和肺癌學會及放射醫學會共同擬定。

衛福部次長石崇良表示，以肺癌防治來說，預防、診斷、治療三者不能偏廢，死亡率雖然可以在早期診斷降低一些，但只限於高風險族群，低劑量電腦斷層數量並不會減少肺癌發生率，應該從戒菸和環境政策才是降低肺癌發生率的方法。

目前肺炎高風險族群有二，一是每天抽15包以上的重度吸煙者，再來是家族2等親內有肺癌家族史的對象，因為台灣很多肺癌患者本身沒有吸菸史，所以才會用低劑量電腦斷層篩檢。

石崇良說，由於低劑量電腦斷層並不是常規健檢，有專家擔憂若是下放診所恐造成過度診斷、過度治療、輻射量會一直累積，若照出來對結果不敢確定就要開刀並追蹤，對民眾身心理都會造成壓力。

為讓特定醫療資源用在特定地方，首先要建立相關指引，讓第一線醫師清楚，也讓民眾有初步認識；第二步要先經過醫師諮詢及衛教，不造成病人恐慌及過早動手術；最後就是評估電腦斷層供應是否足夠，即使電腦斷層充裕的都會區也有排隊問題，若出現偽陽性，後續追蹤一定會排擠到醫療資源，分流必須做，也必須倡導。

石崇良說，開放診所設置電腦斷層部份，醫療資源不足的地方將優先考量，使用規範與要求將會比照醫院，而資源更為不足的地區連診所都沒有的話，將考慮搭配巡迴醫療的方式處理。

(中時 )