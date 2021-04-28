42歲香港女星廖碧兒過去是溫哥華華裔小姐冠軍，外型亮麗的她還是香港無線電視當家花旦，近期傳出她與舊愛、身家百億的富商男友盧啟賢復合，甚至好事將近，沒想到求證盧啟賢，對方翻盤澄清兩人只是好友，更直言自己跟女兒都稱呼廖碧兒「Auntie」，讓廖碧兒被形容是「豪門夢碎」，近日她受訪大動作反擊了。

廖碧兒過去和楊冪前夫劉愷威有過一段情，但當年兩人都剛出道，工作事業還沒穩定，戀情便不了了之，後來廖碧兒傳出的交往對象非富即貴，2年前她和與富二代男友盧啟賢（Calvin）戀情見光死，去年10月好友施家殷稱呼盧啟賢是廖碧兒的「未婚夫」，婚訊因此傳開，但男方急忙撇清，也傳廖碧兒因此憔悴不少。

廖碧兒最近傳跟盧啟賢復合，卻被對方駁斥。（圖／取自《on.cc東網》）

廖碧兒後來在直播強調，有好消息會親自跟大家報告，坦言：「我還沒有老公」，否認將成為人妻。近日她再接受《東網》專訪，雖未談盧啟賢，但字字句句疑似都在嗆對方，不僅強調自己追求者多到數不出來，數量像是辦馬拉松大賽，又稱自己絕對不是拜金女，「不一定要用錢追我，送親手手作的禮物也會打動我」。

廖碧兒過去是溫哥華華裔小姐冠軍。（圖／翻攝自廖碧兒 Bernice Liu臉書）

談到感情，廖碧兒說自己現在的擇偶條件是專情、成熟穩重的男性，用酒來形容的話就像是酒界中「烈酒之王」的威士忌，沒有任何雜質的那種最好，廖碧兒又說自己思想傳統，對於時下的「鐘點情人」十分排斥，無法接受速食愛情，一定要認真認定對方才能開始交往，無法接受把感情當兒戲的另一半。

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(中時新聞網)