久未露面的性感女神「格雷女」達柯塔強森（Dakota Johnson），因演出情慾電影《格雷的50道陰影》而打開知名度，而她也不想被形象限制，在近期的作品《友你真好》就沒大秀好身材，但她出席時尚場合仍不忘展現優勢，達柯塔強森穿薄紗透視衣讓好身材一覽無遺。

「格雷女」達柯塔強森（Dakota Johnson）近期在《友你真好》出演一位母親，從健康演到罹癌，甚至有著不穩定的情緒，是她演藝生涯的最大挑戰，雖然這部戲避開了性感形象，但她出席時尚場合時完全展現以往優勢，只見達柯塔強森穿著GUCCI桃紅色亮片外套，內搭粉紅色的薄紗透視洋裝，讓她的胸型也完美呈現，而下身大秀腿根之餘，也看見時尚圈流行的四角內搭褲，而時尚吹起的復古風像極大家俗稱的「阿嬤內褲」。

達柯塔強森征戰紅毯有著超高衣Q，也受邀上深夜脫口秀節目，主持人藉由不失幽默調侃，讓此節目已經成為美國大眾文化主流，而達柯塔強森上節目也穿著GUCCI亮片衫，下身搭橫條紅綠亮片似乎事先把聖誕節的氣氛穿上身。

而演員Awkwafina(奧卡菲娜)、演員Diane Keaton(黛安·基頓)、音樂人兼演員Harry Styles(哈利·斯泰爾斯)、專業運動員暨企業家Serena Williams(小威廉絲)和演員Sienna Miller(席安娜·米勒)；演員暨主持人James Corden(詹姆斯·柯登) 將在節目中與這些明星暢談他們的近期動態。

(中時新聞網)