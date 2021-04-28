自動化量測設備大廠致茂(2360)第一季本業營運續旺，營收及獲利均呈現季增及年增的態勢，加上業外處分華亞廠獲利17億元挹注，整體稅後淨利達22億元，分別較上季成長228%，較去年同期增長337%。每股盈餘為5.36元。

致茂今日舉行法說會，該公司表示，第一季完成華亞廠之處分交易，業外之處分不動產收益為17億元。第一季未含處分利益之稅後淨利為7.3億元，每股盈餘為1.74元，仍較去年同期增長54%，也優於去年第四季的1.64元。

致茂電子公布2021年第一季財報，單季合併營收為43億元，分別較上季成長2%，較去年同期增加27%，其中母公司營收27億元創新高，分別較上季增長10%，較去年同期成長30%。公司表示，第一季主要營收增長自於半導體/Photonics測試解決方案，分別較上季成長53%，較去年同期增長53%。

致茂電子對2021年營運展望樂觀，受惠於全球半導體晶片短缺、5G相關晶片與高速運算(HPC)應用快速發展，半導體及Photonics測試設備需求仍舊強勁。在量測及自動化檢測設備業務方面，將持續聚焦於綠能科技相關之檢測設備，包含電動車相關零組件、電池芯/電池模組/電池包、智慧電網及5G/伺服器等相關產業之電力電子測試需求。

另外，公司處分華亞廠利益19億元，處分予權益法之投資公司之遞延處分利益為2.2億元。第一季自由現金31億元，擬配發之現金股利18.8億元，以及今年度基本資本支出4億元，剩餘資金擬用於技術及市場併購計畫，以及未來產能擴充計畫。

致茂電子的建廠規畫方面，新廠房面積增至104,141平方公尺，總土地成本38億元，建廠成本預估為41億元。

(時報資訊)