白宮新聞發言人薩琪（Jen Psaki）周二表示，白宮正在考慮以最低成本，實現全球新冠肺炎疫苖生產和供應最大化的各種選項，其中包括放棄智慧財產權的提議，但目前尚未做成任何決定。

薩琪表示，有許多不同的方法可以做到這一點，現在這是其中一種方法，但是我們必須評估最有意義的做法，她並表示，美國官員正在研究提高美國現有疫苖產能是否為更有效的方法。

薩琪表示，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）尚未對此議題提出建議，拜登總統亦未做出決定。

美國國會議員和非營利組織正持續加大對拜登政府的施壓，要求美國政府支持暫時的專利豁免，以幫助貧窮國家遏制這場大流行病。此時印度和其他國家正因為感染病例狂飆而陷入苦戰。

到目前為止，美國和其他幾個國家仍然不願就由印度和南非在世界貿易組織（WTO）的提案展開協商，該提案要求製藥公司放棄智慧財產權，以允許發展中國家生產新冠疫苗。

在世貿組織於4月30日再次就此議題召開會議之前，支持者正在敦促華盛頓當局改變心意。

反對者則表示，放棄世貿組織的「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS），可能會降低疫苗的安全性，且在其他地方建立疫苖產能，將削弱現有生產據點擴大產能所需的資源。

戴琪周一已和輝瑞及阿斯特捷利康（AstraZeneca）討論這項議題 ，表明她對這項解決方案的興趣，即在解決疫苗生產和配發的嚴重缺口上，讓發展中國家能發揮作用。

美國產業高層認為，戴琪可能傾向於支持這項豁免，因為她說這個已開發國家和發展中國家之間在取得藥劑方面的差距「完全無法接受」，她並表示製藥產業需要在危機時期做出犧牲。

(時報資訊)