德國線上食品外賣公司Delivery Hero周三表示，預期今年營收將超過翻倍。

目前興起的快速商業，目標在10至15分鐘內完成食品運交。該總部位於柏林市的公司預期今年營收將在61億至66億歐元間，遠優於去年的28億歐元(約33.8億美元)。

Delivery Hero表示，將持續投資中央倉庫，為當地的線上訂單提供快速服務；另外也將投資日本或越南等其他市場。

該公司成立不到十年，去年被納入藍籌股的DAX指數。該集團在50個國家經營；隨著新冠疫情激起外賣業務的增加，該公司在過去一年對食品配送進行了大量投資。

然有分析師懷疑，隨著餐館重新開張，線上食品外送業務是否可再撐多久。

Delivery Hero將繼續將日本業務與南韓食品運送app公司Woowa兄弟進行合併，Delivery Hero已將後者收購。

由於快速商業業務明顯的擴張，第一季訂單比去年同期增加400%。

Delivery Hero第一季營收增加一倍多，來到14億歐元，高於分析師預測的10.7億歐元，也是連續九個季度營收成長率為約100%。

Foodpanda為Delivery Hero集團旗下的一餐飲外送平台。

(時報資訊)