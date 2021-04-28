義隆(2458)今日舉辦法人說明會，義隆看好第二季營收持續成長，預估營收季成長15.5%~25%，義隆看到目前市場還是很熱，最主要還是產能問題，董事長葉儀(日告)表示，為反映半導體產能成本，義隆第二季還會再漲價。

義隆預估第二季營收落在48~52億元、季成長15.5%~25%；單季毛利率落在48%~50%；營業毛利率落在30%~33%。

義隆看好第二季TouchPad(觸控板)、Touch Scree(觸控螢幕)、指紋等三大產品出貨都會繼續成長，其中指紋第二季會是成長最大，季營收增加超過6成，主要是因為第一季受到產能問題出貨不如預期，但指紋是義隆產品週期最長的。

義隆看好今年NB市況還是很好，義隆今年第一季chromebook出貨300萬套，預計第二季會再成長2%，上半年總量和去年下半年持平，顯示目前NB市場還是很熱，供應鏈的交期還是最關鍵的，初步來看，義隆看好下半年營運還會比上半年好。

半導體產品吃緊，葉儀(日告)表示，義隆對於明年的產能規劃應該最近都會敲定，8吋產在台灣合作夥伴增加的有限，大陸合作夥伴會比較多，義隆明年前提是維持今年產能、甚至有些會增加，但義隆有增加供應商來源，現在看到8吋晶圓最緊張、12吋晶圓也是，現階段沒有看到舒緩的訊號。

針對晶圓、封測等喊漲，葉儀(日告)表示，由於義隆主要客戶都是NB廠，都是長期的合作關係，所以不會對客戶大規模漲價，主要還是將漲價成本和客戶共同分擔，義隆第一季已經漲了，第二季還會漲，至於第三季則還要再看看上游產能的狀況。

(時報資訊)