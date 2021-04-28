台科大25日證實，校內有65人與華航確診感染新冠肺炎機師，曾參加同一場台北清真寺活動。台北市副市長黃珊珊表示自己「看新聞才知道」，對中央疫情指揮中心相當不滿，衛福部部長陳時中則回應「請副市長不要太不滿」。新黨台北市議員侯漢廷痛批，陳這句話的用字遣詞與態度，顯然已將自己當作台北市長，其早已無心防疫，而是在準備下一次選舉。

侯漢廷27日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，陳時中用顏色來防疫已經不是第一天的事了，若大家比照當時部桃或更早的紐西蘭籍機師染疫案，都不會對這次陳的言行有太大的驚訝，因為這一切都是能夠模擬出的。

侯漢廷指出，一旦不幸有疫情擴大的傳染，民進黨首先要做的第一步就是「打擊異己」，比如過去就曾打擊過衛生署前署長楊志良，以致他到現在都還在擔心，楊會不會過不久再次成為網軍的箭靶？然後民進黨再出來趁機做一波大內宣；待疫情告一段落時，總統蔡英文、陳時中甚至桃園市市長鄭文燦等人，再一起跑到案發地點，大喊：「我們成功戰勝！克制疫情！」民進黨大內宣的SOP大致就是如此。

不僅如此，侯漢廷表示，陳時中說「依照法規，只有地方通知中央，沒有中央通知地方」，這一套完全是胡說八道，因為地方的疫調、消毒跟清潔，本就是地方政府的責任，故哪些地方曾出現疑似染疫或確診者，中央政府當然得讓地方政府知道，過去雙方也都是這麼合作的。這次沒有合作，所以黃珊珊、柯文哲才會說「好像是蒙著頭在打仗」，至於陳時中為何不願給地方資訊？因為上回紐西蘭籍機師染疫足跡外洩，陳根本不相信所謂「地方老百姓發給台北市議員」，陳已不相信台北市了，陳與民進黨都認為必是台北市政府洩漏出去的。

話鋒一轉，侯漢廷直言，陳時中對黃珊珊說「請副市長不要太不滿」，而不是說「請台北市政府不要太不滿」，或說「請黃珊珊不要不滿」，從這句話的用字遣詞隱含的態度中，可見陳已經把自己當成台北市長了，故他根本沒在防疫，因已在準備下一次選舉了。

(中時新聞網)