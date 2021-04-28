南韓人氣女團TWICE各個年輕漂亮、能歌善舞，出道不久魅力就襲捲亞洲，演藝觸角甚至延伸至歐美，近日她們登上美國綜藝脫口秀節目《The Kelly Clarkson Show》，勁歌熱舞片段於台灣時間今（28日）凌晨播出，八位成員辣秀美腿賣力動感唱跳，台灣成員周子瑜更因裙子太短，坐下時差點走光，讓粉絲捏把冷汗。

TWICE所屬經紀公司JYP娛樂日前宣布TWICE受到美國NBC 電視台的談話性節目《The Kelly Clarkson Show》邀請，將公開表演去年發表的音樂作品《Cry For Me》，於美國時間27日下午2點正式上線，台灣時間則在今晨可在Youtube看到表演完整版MV，截稿前點閱數高達78萬，人氣相當火紅，是初次進軍美國娛樂市場的好彩頭。

TWICE成員除了定延因身心狀況暫缺席，其餘均站在美國知名節目《The Kelly Clarkson Show》舞台。（圖／YT@The Kelly Clarkson Show）
TWICE成員除了定延因身心狀況暫缺席，其餘均站在美國知名節目《The Kelly Clarkson Show》舞台。（圖／[email protected] Kelly Clarkson Show）

畫面中，TWICE成員們每個都穿黑、白兩色的火辣服飾，下身搭配短裙或短褲大秀白皙美腿及根部，當音樂播放後，大家立刻轉換性感、嫵媚的神情，在鏡頭前狂扭腰擺臀，秀髮也在擺動中隨之飛舞，女人味十足；子瑜更在表演中秀出一段獨舞，撩人又優雅的動作令人不想轉移目光，而她在接近音樂結尾時，一屁股坐在地板上，由於裙子有點太短，差點露出神秘部位，所幸一手遮住裙擺免於曝光。

子瑜表演一段獨舞。（圖／YT@The Kelly Clarkson Show）
子瑜表演一段獨舞。（圖／[email protected] Kelly Clarkson Show）

子瑜坐下時，裙底差點走光。（圖／YT@The Kelly Clarkson Show）
子瑜坐下時，裙底差點走光。（圖／[email protected] Kelly Clarkson Show）

為什麼會選《Cry For Me》當表演舞曲呢？原來這首歌當初發行時，一度火紅到竄上亞洲、美洲和中南美洲等 20 多個國家的 iTunes 熱門單曲，主持人Kelly Clarkson在節目開頭就擷取多位國外網友模仿TWICE跳《Cry For Me》的短影片，可見TWICE的魅力已紅到全球。

TWICE Performs 'Cry For Me' On The Kelly Clarkson Show

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(中時新聞網)

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