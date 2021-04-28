北市一名68歲劉姓男子，2020年10月間透過網友介紹，以1萬元價碼，與一名20多歲吳姓女子談好性交易，2人便相約到大安區一間商旅見面，但吳女見面後突然反悔，離開時又忘了拿手機，追討不成後，便對劉男提告侵占。

據了解，劉男當天看到吳女年輕貌美，擔心對方未成年，確認已成年後，就付給談好的1萬元性交易的錢，不料吳女卻突然反悔，決定取消交易，離開時忘了拿手機，但又不好意思自己回去，就請旅館櫃檯人員陪同上樓尋找，因劉男拒絕返還，只好對他提告侵占。

但劉男喊冤表示，她當時答應支付1、2千元車資給吳女，但吳女先前收下的1萬元卻沒歸還，發現吳女手機忘帶走時，就拿去放在樓層的消防栓附近，等吳女還錢就告知手機放在哪裡，讓她自己去取回，但吳女不願意，不過他事後還是請旅館人員將手機還給吳女。

旅館人員表示，雖然不清楚2人協商返還手機過程，但劉男確實有委託幫忙聯繫吳女歸還手機。由於雙方各說各話，吳女又不願出庭說明當初是否談妥並預收了性交易費用，檢察官最後以劉男侵占罪嫌不足等理由，處分不起訴。

(中時新聞網)