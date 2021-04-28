國光劇團奇幻京劇《狐仙》將於5月29日及30日兩天在台中國家歌劇院，28日舉行記者會。（陳淑芬攝）

國光劇團奇幻京劇《狐仙》將在台中國家歌劇院，以台灣劇場首次採用的動態立體虛擬攝影系統4Dviews，搭配浮空投影及互動科技等技術全新製作登場。台中國家歌劇院藝術總監邱瑗28日在記者會中表示，《狐仙》加入科技元素展現炫又吸睛的畫面，不單只有講故事及愛情，還透過故事講述了生命意義。

國光劇團在2009年演出人狐跨越時空、纏綿的《狐仙故事》，將新穎的題材以敘事手法跳脫想像呈現故事，12年後再全新製作以《狐仙》重返舞台，5月29日及30日兩天在台中國家歌劇院登場。新版《狐仙》並非老戲新演，由戴君芳執導全新製作，為台灣劇場首次採用的動態立體虛擬攝影系統4Dviews，搭配浮空投影及互動科技等技術，以新樣貌重返舞台。

國光劇團團長張育華表示，京劇與科技結合遇到很多難以想像的難題，因為沒有前人走過，更有嘗試的價值與意義，期望《狐仙》讓更多觀眾認識經典的美好內涵；「我自己看了多少場演出、排練，就哭了多少次！」國光劇團藝術總監王安祈說，深受劇中的三世情緣感動，「但每個人都因為看戲流淚，得到了洗滌、淨化」。

《狐仙》由知名老生演員盛鑑、京劇小天后黃宇琳分別詮釋狐仙的男相與女相；國光劇團旦角林庭瑜及凌嘉臨則飾演轉世輪迴仍不減情意的封三娘與也娜，演出跨越性別、種族及時空的三世情緣。盛鑑是此次唯一參與過2009年製作的演員，對再度回歸京劇舞台十分珍惜，他說，現在的他可以更準確體現男狐仙的心境和感情。

(中時 )