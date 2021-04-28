今年《財富》（中文版）發布「中國40位40歲以下的商界精英」榜單，位元組跳動創始人兼全球首席執行官張一鳴、快手創始人兼首席執行官宿華以及滴滴創始人兼首席執行官程維分別排名前三。

綜合陸媒報導，張一鳴2005年畢業于南開大學軟體工程學系，曾參與創建酷訊、九九房等多家互聯網公司，歷任酷訊技術委員會主席、九九房創始人兼CEO。2012年，張一鳴創辦位元組跳動。

一手創辦了位元組跳動的張一鳴登頂此次發佈的《財富》富豪榜，他的位元組跳動在過去一年持續在海外收穫大批用戶。據悉，位元組跳動的估值已超過2,500億美元，這一數字超過了埃克森美孚或可口可樂的市值。

作為位元組跳動旗下最火的APP，抖音以及它的海外版TikTok受到了許多人喜愛。在海外，TikTok光是在歐洲就擁有逾1億名用戶。此前CNMO曾報導，TikTok蟬聯2021年第一季度全球移動應用下載量榜首，其中3月下載量超過5800萬。

此外資料顯示，2021年2月抖音及海外版TikTok在全球App Store和GooglePlay吸金超過1.1億美元，是去年同期的1.9倍，蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。其中，大約79％的收入來自中國版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了8％的收入；土耳其市場排名第三，占比3％。

(中時 )