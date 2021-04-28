大陸西藏軍區司令員於近日換帥，由前西部戰區陸軍副司令員王凱走馬上任。而此前擔任西藏軍區司令員的汪海江，已赴新疆工作。

據西藏軍區4月27日消息，4月26日，西藏軍區黨史學習教育領導小組召開第一次會議，軍區司令員王凱主持會議，軍區政治委員張學傑作指示。畫面顯示，王凱已晉升爲中將。

王凱歷任原第14集團軍參謀長，原第13集團軍軍長，西部戰區陸軍副司令員等。其中第13集團軍的出身讓其備受矚目。原第13集團軍於1985年由解放軍第13軍、第50軍改編而成。隸屬原成都軍區，軍部駐地在重慶鵝嶺。

原第13集團軍屬甲類集團軍，爲全機械化部隊，是全軍中最擅長山地、高原、熱帶叢林作戰的甲類集團軍，有「山中猛虎」之稱。

且原第13集團軍是此前大陸所有集團軍編制中，唯一一個從大陸政權成立直到21世紀，一直參與作戰任務沒有間斷過的軍級作戰單位，是韓戰之後參與作戰任務最多，戰果最大的部隊之一，參加過中越戰爭、中印戰爭以及柬埔寨維和、海地維和、非洲維和等特殊的軍事任務。

原第13集團軍出身的將官由於其實戰經驗，在大陸國家主席習近平於2012年執政後多頗受器重。中共中央軍事委員會副主席張又俠、西部戰區前司令員趙宗岐、西藏軍區前司令員許勇等都曾任13集團軍軍長。

(旺報 )