內湖店的餐廳以鯊鯊做主題，有鯊鯊陪吃飯讓不少消費者表示超療癒。（粘耿豪攝）

內湖店獨家限量商品EFTERTRÄDA系列超多人選購。（林欣儀攝）

Art event系列時鐘超熱賣，12點多就已賣完。（IKEA提供）

樂高x IKEA的BYGGLEK系列，可愛又實用深受消費者喜愛。（IKEA提供）

IKEA內湖店今（28）日開幕雖遇大雨但人潮不減，附近上班族也趁著午休期間探店，使得店內又再湧入一波人潮，而不少消費者衝著內湖獨家餐點「鯊鯊包」而來，一入場便直衝餐廳，不到半小時430個座位的「鯊魚主題餐廳」就一位難求，甚至在午餐用餐時間光候位就必須等待1小時以上。

除餐廳擁有好成績外，內湖店獨家限量商品EFTERTRÄDA系列T恤、LOGO浴巾也十分熱銷，該區一度陷入壅擠狀態，另外與藝術家合作的Art Event 2021系列時鐘、與樂高合作的收納盒BYGGLEK系列，在中午12點前就已賣完，在結帳區也能看到消費者一車車的選購。此次內湖店首度引進自助結帳系統，然由於結帳民眾眾多，故即使是自助結帳區也必須排隊等候，但多了一個結帳方式的確也為整體的結帳速度加快許多，另內湖相關當局因擔心內湖交通問題，台北市警察局內湖分局也表示將會是情況實施相關交通疏導與管制，而IKEA也提供2處停車場、免費接駁，盼能舒緩交通問題。

(中時 )