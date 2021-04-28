孩子偏矮，是每個家長的夢魘，坊間許多診所宣稱，透過「照骨齡」及抽血檢驗，以了解孩子發育狀況，適時給予治療，就能成功「轉大人」。國泰醫院小兒科主治醫師李翊誠提醒，充分睡眠、補充營養，才是讓孩子長高的基本條件，家長無須迷信「照骨齡」，這可能讓孩子更沒自信。

「不同時期的成長，速度大不同。」李翊誠說，出生足月的新生兒身高約落於50公分上下。出生第1年平均長25公分。出生第2年平均長12.5公分。進入青春期之前，每年至少平均要長4至6公分。

在寶寶3歲之前，成長發育最關鍵因素為充足的營養與甲狀腺素。前者可以避免罹患缺鐵性貧血，或因維他命D缺乏而造成「佝僂症」，而甲狀腺素則是腦部發育關鍵荷爾蒙。

進入小學後，生長激素越來越重要。李翊誠指出，青春期受到性荷爾蒙刺激，女生平均在8至13歲開始胸部發育，接著2.5至3年初經來臨。女生長高最快的階段是月經來臨的前1年，平均1年可長高8公分左右。

月經來臨後，生長速度開始減緩，平均僅剩5至11公分生長空間。一般認為女性骨齡平均在14歲癒合。至於男生青春期較晚，9至14歲睪丸、陰莖開始發育，接著長鬍子、陰毛與腋毛。13.5至14歲，變聲與長喉結，此階段的前後1年生長速率最大，1年可長高10公分，一般認為男性骨齡平均在16歲癒合。

李翊誠說，許多家長認為孩子太矮了，就請醫師安排「照骨齡」檢查，就收治過變聲4年的17歲高中男生，已超出醫療常規，做了檢查，等於浪費醫療資源。

家長如果覺得孩子矮小，至醫院看診前應準備好歷年的身高、體重、頭圍、出生週數與出生體重等紀錄，作為醫師診斷的參考依據。對於兒童內分泌科醫師而言，骨齡檢查可做為參考，但非必要之檢查。李翊誠強調，經驗豐富的醫師可根據生長曲線、病史、理學檢查等資料，做出適當判斷。

值得重視的是，個子較矮的孩子容易自卑，如家長常做比較，或責怪孩子因為不吃東西、不運動，才會這樣，可能讓孩子更沒自信。李翊誠提醒，在孩子成長的路上，家長應該給予鼓勵與陪伴。

(中時新聞網)