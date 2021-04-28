國立台東生活美學館為「2021後山文學獎」於28日在台東故事館辦理徵件記者會，今年徵文收件期間自即日起至7月30日止，首度將在地書寫社會組散文類調整為短篇小說類，也調高獎金，總獎金超過100萬元，歡迎各方文學創作高手共襄盛舉。此外，更增設年度新人獎，將選出優選3名，提供15萬元獎金作為出版經費，媒合出版社，為得獎者一圓出版的夢想。

由2020新詩類社會組第1名得主李佳棟朗讀去年得獎的作品《環礁裡的提琴》，及國立台東大學音樂學系的小提琴演奏為活動揭開序幕，將現場營造出詩中的意境。李家棟更透過自身在寶桑國中任教，向學生推廣文學創作的習慣與興趣，在校內組成寫作社團，指導出多位學生榮獲台東後山文學獎，甚至被稱為包辦國內學生組文學獎項。他鼓勵學生在生活中發生的任何感動都書寫下來，強調散文就是誠實且真實的藝術，讓真實發生的事件成為最亮眼的焦點。

任教於寶桑國中的李家棟，熱愛文學寫作，曾獲多項文學獎肯定，更在校內組成寫作社團，指導出多位學生獲得台東後山文學獎。（蔡旻妤攝）

由2020新詩類社會組第1名得主李佳棟朗讀去年得獎的作品《環礁裡的提琴》，及國立台東大學音樂學系的小提琴演奏為活動揭開序幕。（蔡旻妤攝）

美學館館長李吉崇表示，自2014年主辦後山文學獎迄今邁入第8年，累積收件數超過3000件，以及近400篇得獎作品，文類亦豐富且多元。今年徵文類別除了原本「在地書寫-新詩、散文類」及「全民書寫-小品文」，首度將「在地書寫社會組散文類」，調整為「短篇小說類」，不僅調整徵選文類，也調高了各獎項的獎金，總獎金更是超過100萬元。歡迎各方文學創作高手共襄盛舉，透過文字傳遞心中豐富且無限的創意，書寫後山人文風景。

此外，為鼓勵寫作新秀，自2019年起增加設立的「後山文學年度新人獎」，至今已有6本作品出版， 為原本就已相當豐富多元的花東文壇，帶來新的新風景。美學館表示，凡未曾正式出版紙本圖書者，可透過散文、小說、新詩等文體投稿，創作主題不限，將選出優選3名，提供15萬元獎金作為出版經費，透過與出版社的媒合，為得獎者一圓出版的夢想。

(中時 )