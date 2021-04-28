瑞典家具品牌宜家家居（IKEA）內湖店今熱鬧開幕，全館佔地超過6200坪，由於該處位於內湖賣場1級戰區，同時段最多可容納9000人，市長柯文哲出席開幕典禮時也坦言，「我很擔心內湖的交通」。北市交通局呼籲，今起至5月11日開幕期間，除IKEA提供2處停車場、免費接駁車服務外，也會加強周邊道路違規取締及拖吊。

IKEA敦北店在26日熄燈，由內湖店接棒，但因新址鄰近好市多、大潤發，交通本就壅塞，如今新店開幕，柯文哲擔心，假日恐怕讓內湖交通雪上加霜。黃珊珊也說，假日賣場交通嚴峻，但是跟上下班時間有錯開，IKEA新開幕北市府也會有交管計畫。

交通局交通治理科長葉志宏指出，IKEA今年3月中有提送交管計畫，內湖店除在主建物地下2層建置停車場，提供汽車548格、機車232格給民眾停放外，也在外頭租賃替代停車場，提供250個停車位。

葉志宏說，由於舊宗路上賣場眾多，逢假日就會出現違停情況，交大會在IKEA前進行交通管制，並畫紅線，不准民眾臨停上下車，並要求IKEA設立「停車場滿場機制」，倘若停車數超過9成，就要即時控管、封閉，引導民眾前往替代道路與停車場，且IKEA出入口也錯開，進場車輛須從新湖一路駛入，出場車輛則由新湖二路離開，避免所有車輛都塞在大門口。

交通局說，民眾若想開心「血拼」，可搭捷運松山新店線至松山站，或是搭乘台鐵至松山車站，並轉搭往內湖方向的公車約10分鐘可抵達，搭公車民眾可至新湖一路口或新湖舊宗口兩站下車。IKEA也於開幕期間提供免費接駁車，起訖站為IKEA內湖店至南京敦化路口（小巨蛋）間，營運時間從早上10時至晚間10時，假日則會因應人潮較多加開班次。

另外，新湖一路（新湖一路128巷至新湖二路295巷）及新湖一路128巷，在開幕期間的早上9時至晚間10時，將取消路邊汽機車的停車格位，民眾須依現場導引使用IKEA停車空間，或前往臨近停車場。

交通局表示，開車駕駛可盡量利用外圍道路提前改道，東西向改走民權東路、新湖三路和行善路，南北向則改走行愛路或民善街。行經鄰近範圍時，請駕駛配合現場交通指揮人員引導，減速慢行。

(中時 )