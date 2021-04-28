中廣董事長趙少康今天赴國民黨中常會專題演講。（趙婉淳攝）

國民黨召開中常會 邀請趙少康專題講演｜2021.04.28

國民黨主席江啟臣（左）在演講後特別贈送一件繡有中華民國國旗的T恤，寫著永遠的中華民國英文字樣，表達感激之意。（鄭任南攝）

中廣董事長趙少康今天應邀到國民黨中常會進行專題演講，趙火力全開砲轟蔡政府，完全執政後「以黨竊國」，成為新威權、新貪腐、新黨國一體的政府；由於WHA即將到來，他要求蔡英文應主動要求美日，幫台灣提案促台參加WHA，另質問蔡英文是否敢承諾2025碳中和。

趙少康今赴國民黨中常會演講主題為「和平、奮鬥、救台灣」，一開始即表明，他原本是抱著救黨救國心情參選國民黨主席，但選舉辦法設下1年黨齡門檻，事實上他18歲入黨，有20幾年黨齡，只是重新加入國民黨未滿1年。他認為，不必麻煩大家修訂選舉辦法，「我不會參選黨主席」，而且報國之路不只一條，而是有很多條路。

隨後，趙少康強力砲轟蔡政府，完全執政完全亂政，過去國民黨「以黨建國」，民進黨則是「以黨竊國」，搶地盤、派系分贓、吃相難看，拿到權力後，大辣辣沒收中天新聞台，幾乎控制所有媒體，僅剩下少數像他這種不怕死，建立新威權、新貪腐、新黨國一體的政府。

趙少康批評，民進黨執政下，在野黨無法制衡，社會沒有公理、沒有是非、更無照顧弱勢者、也不尊重民主，僅靠撒錢、凍漲來拚經濟，但需要的人拿不到錢；他要求蔡英文應立刻向美日要求，幫台灣提案參加WHA，另質問蔡英文若受邀參加氣候暖化會議，是否敢承諾台灣在2025年碳中和。

另外，趙少康抨擊，現況是獨立機關部獨立，行政機關不中立，與馬政府執政相比，台灣的經濟太依靠大陸，使得經濟太靠大陸，軍事太靠美國，用反中掩飾無能，給國民黨扣上親中帽子。

(中時 )