正當市場靜待美國聯準會即將在美東時間28日，發表最新談話時，受到大型權值股走跌影響，KOSPI失守3200關卡，收在3,181.47點，下跌33.95點，跌幅1.06%，創本周迄今，目前單日跌幅最深。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率則上升。

Bookook證券表示，韓國股市在進入五月後，目前賣空禁令可望解除，屆時上下波動勢必加劇，故市場先行獲利了結。

全球第二大記憶體晶片製造商SK海力士（SK Hynix）28日公布最新財報，第一季獲利年增53%，拜手機與電腦產品大增所賜。SK海力士也預測，直到2021年底，市場對晶片的需求只會增加不會減少。

不過，28日SK海力士股價，自開低後就一直疲弱不振，最後收跌3.7%，在13萬韓元價位。

本周也要公布最新財報的三星電子，下跌0.97％，另外電池製造商LG化學與網路業者Naver，分別下跌0.11％與1.71％。

韓國最新經濟數據方面，目前都傳來好消息，包括4月消費者信心，已連4個月上揚。還有，上季汽車出口因為海外需情大增，故也同步成長31%。

外資賣超6081億韓元，約5.46億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,113韓元，韓元貶值0.23％。2021年迄今，韓元已貶約2.4%。

韓國3年期公債殖利率上升1.1個基準點至1.108％，而10年期的則上升1.3個基準點至2.084％。

(時報資訊)