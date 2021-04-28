受惠國內消費需求旺盛，家電通路商—集雅社(2937)第1季合併營收為7.23億元，年增21.42%，展望今年，集雅社發言人李伯昌表示，雖然原物料及運費等不確定性因數增加，但公司今年將更積極展店並強化與電商平台合作，以整體狀況看來，今年營運審慎樂觀。

全台百貨通路市佔第一的集雅社今天參加第一金證券法說會，集雅社主要的營收來自於百貨購物中心、商用工程及網路電商平台的家電用品銷售，去年共增加6家分店，包括4家百貨購物中心與2家商用工程街邊店，2020年營收28.86億元，年增21.31%，創下歷史新高紀錄；受惠國內消費需求旺盛，今年第1季合併營收為7.23億元，年增21.42%。

李伯昌表示，雖然透過行銷策略與景氣影響，營收會有所增加，但在全台家電產業銷售額每年平均僅微幅成長下，若希望營收能有感成長，藉由不斷展店、增加銷售通路平台、擴大營運範疇，反而更能直接挹注營業額成長；今年集雅社已增加3家百貨專櫃，另有1家商用工程街邊店籌備中，預計第3季開幕；以目前全台近百家的百貨與購物中心的規模來看，集雅社的55家已站穩市占第一的位置，未來也將朝每年至少5家百貨及3家街邊店的規模擴張。

此外，電商也是集雅社未來除了展店外著重的重點項目之一，今年集雅社將強化與電商平台的合作，推出一系列行銷活動，希冀藉此，加速提升營收。

展望今年，李伯昌表示，雖然受到原物料以及運費等問題，今年各家電原廠第2季開始陸續上架的新品紛紛喊漲，漲價幅度約有10%~15%的幅度，不過由於公司早預料此現象，除已積極備貨外，也同步與原廠交涉，希望降低調價幅度，為消費者爭取更多優惠；因此，雖然今年可見的影響因素不少，但這都屬短期影響，公司將持續積極穩健展店及強化電商合作，今年營運審慎樂觀。

(時報資訊)