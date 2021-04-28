衝刺5G滲透率，中華電信再下重本，於母親節檔期啟動優惠方案，申辦5G享Hami Point點數兌換商品的多元優惠，月繳1,399元(30個月租期)，即可獲得Hami Point 12,000點，行動VIP加碼最高再送5,000點，最高享Hami Point 17,000點，等同於17,000元的購物金，促銷力道過往罕見，要藉母親節檔期拉抬一波業績。

中華電信表示，Hami Point可兌換媽媽最喜愛的遠東SOGO百貨、新光三越、微風集團、誠品生活、台北101等12家知名百貨購物抵用券；最實用的foodpanda、王品集團、肯德基、必勝客、爭鮮餐飲等美食購物金，打造完整的點數消費生活圈。

中華電信也精選一系列美容紓壓家電商品，送進媽媽心坎裡。客戶只要於HamiGo專區換購，即可享超值優惠，將媽媽喜愛的隨行果汁機、陶瓷炒菜鍋、無葉涼風扇、無線吸塵器等夢幻逸品帶回家。如熱門商品富士電通溫熱氣壓式按摩眼罩，只要用Hami Point 20點再加價1,179元，現享24折，輕鬆入手。此外，前1,000名申辦「四季饗宴」方案於Hami Go專區兌換商品的客戶，更獨享Hami Point 100點的首兌禮！

廣受果粉歡迎的新款紫色iPhone 12與iPhone 12 mini 4月30日將於中華電信開賣，為母親節獻禮首選。中華電信特針對新款紫色iPhone 12等5G手機包裝優惠，申辦精采5G月繳1,399元以上，加碼贈Hami Point 最高1,500點，搭配Android 5G手機亦同享上述優惠；此外，申辦iPhone12指定資費，搭配Apple系列商品包括Apple Watch、iPad、AirPods Pro、HomePod mini等合購，再享最高折價2,000元。

中華電信表示，其行動網路備受國內外一致肯定，依媒體報導國內官方公布最新109年4G行動上網速率量測結果，「中華電信行動網速三連霸」、「中華電行動網速連三年稱冠，22縣市下載最快」，顯示中華電信持續建設，致力提供客戶最佳行動服務體驗。中華電信將持續以最多元的資費方案與5G創新應用服務、打造最豐富的兌點平台與優惠，讓媽媽瘋搶百貨購物券及美食購物金。

(中時 )