「鄉民鏈」執行長黃智康(中)今(28)日宣布，全球第一個通用型證書系統「鄉民鏈」上線。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

全球第一個通用型證書系統「鄉民鏈」於今(28)日上線，全球各單位都可透過區塊鏈免費發行證書，要查驗真偽也極其方便，未來不管是假證書、假合約都將無所遁形，該系統可跨國、跨領域使用，適用範圍比現行新加坡的證書系統還廣，可以說領先全球成為全球最大。

電影《神鬼交鋒》裡面，李奧納多偽造學歷就輕輕鬆鬆到醫院上班了，台灣去年也發生一個單親媽媽在網路上買假的清大畢業證書，騙了11家高科技公司，甚至還騙到了一個台積電的博士老公；國內外假造學歷事件頻頻發生，都是因為紙本證書非常難查驗。

為了解決這個問題，各國陸續都在研發區塊鏈證書，但全都是專用的封閉系統，只能自己使用，目前最大的就是新加坡教育部的證書系統。但現在台灣業者推出的「鄉民鏈」是可跨國、跨產業全球通用，適用範圍遠比新加坡大得多。

區塊鏈技術被世界經濟論壇（WEF）譽為繼網際網路後第4波工業革命的潛力科技，國發會也認定將是我國產業升級轉型的關鍵力量。

「鄉民鏈」執行長黃智康表示，鄉民鏈的區塊鏈證書系統，可以讓全球各單位免費的發行證書，就像是一個全球電子證書的基礎建設，原本是各單位要建立自己的系統，但現在鄉民鏈已經幫所有單位建好了，發證單位只需要將他自己的區塊鏈帳號在自家官方網站、政府網站、公協會網站公開就可以了，公開的目的是讓查驗者可以比對區塊鏈紀錄的簽章者帳號，這樣就可以確認發行單位了。

黃智康表示，「鄉民鏈」發行證書是免費的，在教育類可以用在發行畢業證書、紀錄學期成績、社團活動表現、教授的推薦函、各式的證照等。除此之外，應用領域非常多元。公司類則可使用在簽約、聘書、在職證明、薪資證明、離職證明。金融領域可以用在存款餘額證明、貸款清償證明、信用狀、銀行函證、會計師簽證。其他像是各類運動成績、感謝函、各類權利證明，其實都適用。

「鄉民鏈」表示，在金融領域還可以運用在商業合約的簽立，他們下一步就是讓商業合約的真偽可以查驗，這樣將可以大幅提高企業融資的徵信效率，降低銀行的徵信成本。2019年潤寅公司用假合約騙了國內九家銀行，詐貸300多億，若合約真偽可以查驗，這麼大的損失就不會發生了。

雖然國內外零星有出現過區塊鏈證書，但卻都無法普及，鄉民鏈說，主要的原因在於傳統都是使用中心化的身分認證方式，中心化一般只能驗證下屬單位，非下屬單位就沒辦法去認證，因此都只能自家專用，變成是一種封閉的系統。例如，美國麻省理工學院的區塊鏈學歷認證系統，只能驗證自己學校的證書，不能驗證哈佛大學、或台灣大學的證書，其他學校想要讓自家的證書可以查驗真偽，就必須建立自己的區塊鏈證書系統，但這樣成本就變得非常高了。

同樣的，一個縣市政府的教育局，區塊鏈證書系統也只能驗證該縣市的學校，沒辦法驗證其他縣市學校證書。目前全球最大的區塊鏈證書系統當屬新加坡教育部，但是他們的區塊鏈學歷證書系統，也只能查新加坡的學校發出的證書，不能查其他國家的學歷證書，也無法從教育跨到商業、交通等等其他領域。

現在「鄉民鏈」可跨國、跨產業全球通用，適用範圍遠比新加坡大得多。「鄉民鏈」執行長黃智康提到，該系統採用去中心化自我認證的專利方法，發證單位需要將他自己的區塊鏈帳號在自家官方網站、政府網站、公協會網站公開，目的是讓查驗者可以比對區塊鏈紀錄的簽章者帳號，這樣就可以確認發行單位了。原理類似於您到銀行開戶時，銀行要求您先用私章蓋在印鑑卡上，未來您到銀行提款時，只要在提款單上蓋上一樣的私章，銀行比對印鑑卡上的私章，二者一致就可以了。

就技術安全而言，「鄉民鏈」強調，所利用的是區塊鏈技術，具有無法竄改的特性，安全性極高，即使外界擔心51％雙花攻擊，他們都不會受影響，因為駭客要攻擊也必須簽章，駭客簽章的證書，就會變成無效的證書，鄉民鏈上發證者都是使用數位簽章發證，要破解需要宇宙生成的時間才有可能。

(旺報 )