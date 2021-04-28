大同高中楊璥䭲在跆拳道賽場上一度失去信心，最終在畢業前最後一場全國賽中，突破心魔、順利踢下銀牌。（林和生攝）

甫於日前完賽的全國中等學校運動會，屏東縣大同高中榮獲4金2銀4銅，位居全縣之冠，其中競技體操成隊蟬聯高女組冠軍，舉重國女組團隊也成功二連霸，紀芷涵更在76公斤級抓舉、挺舉總和創下大會紀錄。

紀芷涵坦言，受到肩膀脫臼的舊傷影響，在練習階段始終達不到最佳狀態，甚至比賽前一天都沒有信心，當晚便夢到外婆給了她一個加油手勢，讓她情緒重新回到賽場上，成功「舉」到一面金牌，同時破大會紀錄。

紀芷涵哽咽地說，從小就是隔代教養的孩子，每場大賽外婆總會在場下為她加油，直到老人家離世，奇妙的是，她還是會來夢中鼓勵，或許就是這個美夢，重新找回信心，要把這面金牌獻給在天上的外婆。

國三的楊璥䭲，於國中最後一場全中運賽事上，在跆拳道55公斤級項目踢下銀牌，從小學習鋼琴的她，因為興趣接觸跆拳道，國小階段場上成績優異，但升上國中後突然找不到熱情，連縣賽都踢不進決賽，讓教練氣得請她考慮是否再繼續。

楊璥䭲說，越踢越沒信心、越練越痛苦，似乎找不到對跆拳的熱情，最後靜下心想，反正都踢那麼爛了，乾脆快樂比賽，在全國賽的前3場比賽，便以懸殊比數完勝對手，雖然冠軍賽最終敗北、僅拿下銀牌，但她說，信心找到了，等高中再把失去的金牌要回來。

賽前被外界視為金牌熱門的大同體操成隊，卻因選手訓練過於鬆散、險些落馬，所幸體操隊長蔡佳儒要隊員走進賽前時抬頭挺胸，拿出應有態度，一席話驚醒所有人，最終以優異表現，成功完成連霸。

(中時 )