台中一中美術班與文華高中舞蹈班合作，透過美術與舞蹈的跨領域結合，盼擦撞出藝術新火花。（林欣儀攝）

台中一中美術班與文華高中舞蹈班合作，透過美術與舞蹈的跨領域結合，盼擦撞出藝術新火花。（台中一中提供／林欣儀台中傳真）

配合108課綱推動的跨領域課程，台中一中美術班與文華高中舞蹈班合作，共同舉辦「舞彩繽紛」快閃演出，28日的彩排會上，文華學生隨著音樂節奏展現肢體美感，一旁的一中學生以畫筆紀錄舞者律動軌跡，在畫布上呈現兩種藝術相互碰撞產生的火花，也提升學生專業能力。

站在一中校園內，美術班學生以畫布圍起的圓形臨時舞台區中，文華舞蹈班學生隨著音樂擺動肢體。參與表演的謝宜蓁說，這次表演的舞碼為「難」，表達台灣過去這1年來遭遇的種種困難與不好的事，透過沉重情感表達。

文華舞蹈班學生許韶安、賴品婕都說，以往表演時距離觀眾較遠，這次與一中合作，因觀眾距離表演者較近，要特別注重每個動作與細節是否表演到位，尤其表情呈現更顯得重要。

台中一中美術班學生江霈瑀說，以往練習繪畫多著重在靜物，這次要畫的是動態舞蹈，必須注意舞者肢體的流動與順暢。另名學生邱姿寧說，因必須在短時間內呈現舞者的動作與舞蹈情感，畫法會偏向抽象元素，第一次嘗試這樣的創作，是很好的體驗。

文華高中校長何富財指出，藝術本身就沒界線，將舞蹈與美術跨領域結合，符合新課綱發展趨勢，幫助學生在專業中也體驗不同領域的偕同。未來也不排除針對多個面向規畫，甚至將表演場域延伸到全台各地、國際間，依此規畫具有世界性的主題。

台中一中校長林隆諺則強調，針對新課綱的跨領域課程，包括一中、女中、文華及興大附中等校已組成聯盟，原本聚焦在教師的課程交流，這次以不同學校與專業的合作，擦撞出不同火花，令人期待。

(中時 )