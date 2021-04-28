櫃買中心28日表示，配合110年第1季上櫃公司及109年度興櫃公司之財務報告陸續公告，將自5月上旬起連續推出9場上櫃及興櫃公司業績發表會，舉辦日期分別於5月11、13、14、18、19、21、24、25、27日等下午2時至5時，將採線上直播方式辦理（不開放投資人現場參與）。

本系列業績發表會各場次之主題依序為「科技生活」、「半導體供應鏈（興櫃）」、「櫃買特色」、「富櫃200（一）」、「富櫃200（二）」、「休閒生活」、「智慧科技」、「生技醫療（一）」及「生技醫療（二）」，預計邀請26家上櫃及興櫃公司參與。

每場會議由與會公司簡報代表依議程時間進行簡報直播說明後，針對會前所蒐集之投資人問題進行回覆。各場次皆有錄製影音檔，並置於櫃買中心網站（「首頁\最新訊息\櫃買影音」）提供投資人點閱觀看，完整活動資訊將於4月29日後陸續發布新聞稿說明。

(工商 )