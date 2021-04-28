桃園市衛生局表示，另外錦興國小有名女學生的父母皆為機師，該女同學的抗體呈現陽性反應，但是PCR檢測呈現陰性，因此感染風險極低，並沒有傳染的疑慮，是該女同學的哥哥PCR檢測時有陽性的數值，但考量到她哥哥並不是就讀錦興國小，也不會到錦興國小活動，因此錦興國小目前沒有停課。(指揮中心提供)

繼衛福部立桃園醫院爆發群聚感染後，桃園市長鄭文燦表示，華航機師染疫事件11名確診機師，有8人居住在桃園，足跡熱區已全數消毒，追蹤、疫調及隔離也有確實完成，而當中有孩子的家人呈現陽性抗體反應，為執行高標準防疫，雖然CDC建議不用停課，但他仍堅持相關的班級都需停課一週，事後也將進行採檢措施。

鄭文燦提到，西門國小有2位學生的母親抗體呈現陽性反應，第一次PCR檢測時有出現指數，但二採時就呈現陰性了，因時常接送孩子上下課，會前往西門國小，雖然感染程度很低、風險不大，原本CDC認為不需要停課，但市府仍執行高標準防疫，該2名學生的班級皆停課一週。

桃園市衛生局表示，另外錦興國小有名女學生的父母皆為機師，該女同學的抗體呈現陽性反應，但是PCR檢測呈現陰性，因此感染風險極低，並沒有傳染的疑慮，是該女同學的哥哥PCR檢測時有陽性的數值，但考量到她哥哥並不是就讀錦興國小，也不會到錦興國小活動，因此錦興國小目前沒有停課。

桃園市政府新聞處處長詹賀舜提到，針對錦興國小女同學一事，為了減少家長疑慮，市府採取高規格防疫，針對校園密切接觸者提供志願性採檢服務，衛生局將安排說明會，並協助有意願採檢密切接觸者轉介醫療院所安排採檢作業，且針對指揮中心所公布之足跡亦持續加強消毒作業。

(中時 )