中國醫藥大學研發人工智慧心電圖，採「急性ST段上升型心肌梗塞」判讀模型，結合對12項心律不整的判斷，及急診檢傷的自動高風險評分系統，為全方位的急性心肌梗塞心電圖診斷平台，掌握患者黃金救援時間，將提供各20組予台中、南投消防救護車上配備使用。

中醫大附醫內科部心臟血管系副院長張坤正說，人工智慧心電圖可以讓患者到院前就判斷出心肌梗塞，在患者抵達醫院將訊息通知第一線醫療人員及心導管小組，從而減少不必要的時間損耗，進一步減少心肌缺氧時間並保存心臟功能。

張坤正指出，國內許多偏鄉地區醫療人力仍嚴重不足，患者接受心電圖檢查，卻因缺乏專業醫師做即時而正確的判讀。將心電圖遠距傳輸並由人工智慧自動化判讀將是縮短的D2B（Door to Balloon），也就是恢復心臟血液灌流的時間，及時搶救。

張坤正表示，人工智慧心電圖驗算法及小型化個人心電圖機，搭配心電圖貼片，可建立起患者到院前的快速心電圖遠距自動診斷系統，藉此縮短患者症狀發生到心肌梗塞或心律不整，被診斷出來的時間，快速而正確的資訊，抵達該院就醫。

中國醫藥大學附設醫院人工智慧醫學診斷中心主任許凱程指出，AI模型的建立，整合了心臟科、急診科、人工智慧醫學診斷中心、及資訊室等單位，收集2008到2018年心肌梗塞病人心電圖約千筆資料，及正常病人心電圖2千餘筆，模型訓練完成後，於2020年6月在急診上線，已臨床實測2萬張心電圖。

(中時 )