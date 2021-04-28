中國環球網28日報導，指日本與台灣媒體27日、28日持續「炒作」中國航母遼寧艦動向。同時引述中國海軍官方說法，指航母編隊在台灣周邊海域訓練是年度例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

日本共同社以「中國航母遼寧艦從太平洋駛向東海」為題報導稱，日本防衛省發現6艘艦艇26日晚在宮古島以南約160公里處朝著東北方向行駛。海上自衛隊的護衛艦和P-3C巡邏機進行了監視。

共同社與NHK報導還稱，27日上午，1架預警直升機從遼寧艦上起飛。

日媒報導說，「由於該機飛近直至距離尖閣諸島大正島（釣魚台群島赤尾嶼）周邊日本領空東北方向50-100公里附近，航空自衛隊戰機緊急升空應對」。

環球網稱，日媒消息來自日本防衛省統合幕僚監部，該機構27日發布消息稱，發現中國海軍航母遼寧艦等共6艘艦艇從太平洋經沖繩本島與宮古島之間海域北上，駛向了東海。

日本媒體在報導中大都引述日本的官方說法稱，中方未進入日本領海，也沒有針對自衛隊艦艇和飛機的危險行為。

環球網也引述了台灣媒體稱，1架直升機從遼寧號起飛，接近日本聲稱擁有主權的釣魚台列嶼赤尾嶼，在赤尾嶼北方約50公里到100公里處飛行，日本航空自衛隊戰機為此緊急升空。

環球網稱，外媒早前公布的資訊顯示，遼寧艦編隊曾於4月4日經宮古海峽進入西太平洋，4月10日進入南海海域。

4月5日晚，中國海軍新聞發言人高秀成海軍大校介紹指，日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

(中時 )