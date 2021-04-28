大陸華為公布今年第一季財報，整體營收1500.57億人民幣（下同），不如去年同期1806.14億，整整下滑16.9%，但獲利比去年同期成長26.7%，來到168.5億，華為減少低階手機業務，專注發展高階手機，盡量維持手機部門的營收，是提升第一季獲利的關鍵。

根據第一財經報導，從2018年開始，華為的手機部門遭美國多次制裁，在全球的市占率持續下滑，直接影響華為的收益，且去年底開始出現晶片荒，整體營收更是雪上加霜。

報導引述不具名華為主管的說法，獲利成長最主要的原因在於增加控管成本的力道，縮減中低階手機業務，並提高5G專利費用的收入，透過以高階手機為主的發展策略，全力搶救岌岌可危的手機業務。

除此之外，華為積極佈局電動車與智慧家電領域，上海車展期間宣布與新能源車品牌賽力斯合作，預計5月初陸續交車。華為執行長余承東不諱言，被美國多次制裁後，華為手機業務受到影響，因此華為決定轉型賣車，以彌補手機業務受制裁的影響。

華為智慧汽車解決方案總裁王軍則表示，華為持續擴大對電動車投入，今年計畫投入10億美元，成立5000人的研發團隊，其中自動駕駛部門將超過2000人。

(中時新聞網)