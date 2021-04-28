學校生科課的作品也能變身幼兒園的寶物！新北市中正國中與三芝國中、瑞芳國中、金山高中及樹人家商合作，發展「生科五月天」計畫，以5歲之前開始學等目標將生科課與幼教理念結合，依據幼兒五官肢體協調能力等標準設計出「夢想遊戲屋」，遊戲屋內有溜滑梯、彈珠台等18種遊具，供給非營利幼兒園幼童玩樂，讓生科作品化身為最佳幼童教具。

中正國中今舉辦「生科五月天」成果展，展示各校製作的遊具設備，不少幼童在現場玩得不亦樂乎，直呼超好玩，並與教師玩起套圈圈遊戲。教育局表示，遊戲屋是依據投擲訓練手臂肌肉、攀爬訓練腳部、握力等幼兒生活課程設計。

中正國中生科教師林東保表示，學校生科課原本只教授生活科技，後來與鄰近幼兒園合作，開始教導學生製作幼兒園的玩具、教具，多數教具都是用木材加工製成，製作過程也會參考樹人家商幼保科意見，除了設計出能玩樂的玩具外，也結合幼童肢體發展設計，對學生而言非常有意義。

教育局表示，中正國中是新北市第1所將生科課向下延伸至幼兒教育的實創教育廊帶學校（D.School），這次「夢想遊戲屋」設計除了可美化幼兒園設施，也同步辦理幼兒生科體驗課程，讓幼童、國高中生都能深度的玩，深受教師及家長歡迎。目前轄內共有9所D.School和41所具多功能生科教學工坊的學校，未來將持續推動學生提出創新構想，進行校際資源共享。

(中時 )